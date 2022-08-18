مهاجم سلمان رشدي يتمسك ببراءته من محاولة القتل

دفع منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، اليوم الخميس، ببراءته من محاولة القتل والاعتداء أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك، بحسب ”فرانس برس“.

وكان هادي مطر، البالغ من العمر 24 عامًا، طعن سلمان رشدي صاحب رواية ”آيات شيطانية“ خلال مؤتمر يوم الجمعة الماضي، واعتقل فورا بعد الاعتداء، وكان دفع ببراءته أيضًا خلال جلسة يوم السبت الماضي.

ويوم أمس الأربعاء، قال مطر إنه يحترم آية الله الخميني، لكنه لم يقل ما إذا كان هجومه جاء بإلهام من فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الراحل، وفقًا لمقابلة مع صحيفة ”نيويورك بوست“.

وأضاف مطر للصحيفة أنه لم ”يقرأ سوى صفحتين“ من رواية رشدي ”آيات شيطانية“، وأن فكرة الذهاب إلى مكان إلقائه للمحاضرة جاءته عندما قرأ تغريدة على ”تويتر“، في الشتاء الماضي، تعلن عن زيارة المؤلف لمؤسسة تشاوتاكوا، كما نقلت وكالة ”رويترز“.

وكان من المقرر أن يُلقي رشدي، البالغ من العمر 75 عامًا، محاضرة في المؤسسة، الواقعة غرب نيويورك، عن الحرية الفنية عندما هرع مطر إلى المنصة وطعن الكاتب الهندي المولد، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرته الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مطر قوله، خلال مقابلة بالفيديو من سجن مقاطعة تشاوتاكوا: ”أنا أحترم آية الله، وأعتقد أنه شخص عظيم، ولن أقول أكثر من ذلك“، وقال مطر عن رشدي: ”لا أحبه أبدا“.

وأضاف للصحيفة: ”إنه شخص هاجم الإسلام، لقد هاجم معتقدات المسلمين“، مضيفًا أنه شاهد مقاطع فيديو لرشدي على موقع ”يوتيوب“.

وذكرت الصحيفة أن مطر نفى صلته بالحرس الثوري الإيراني.