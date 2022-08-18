في رسالة لبايدن.. لابيد: مسودة الاتفاق النووي "لا تفي بالخطوط الحمراء"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء الخميس، رسالة إلى البيت الأبيض، أكد فيها أن مسودة الاتفاق النووي التي سلمها الاتحاد الأوروبي لإيران الأسبوع الماضي ”لا تفي بالخطوط الحمراء“ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك، خلال اجتماع لابيد مع تيد دويتش، عضو الكونجرس الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيدس، حيث ناقش معهم المفاوضات الجارية حول مسودة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري،

ونقل الموقع العبري، عن مسؤول سياسي كبير قوله، إن لابيد أشار في رسالته إلى أنه وفي أعقاب المطالب الإيرانية بتقديم تنازلات إضافية؛ فإن الوقت حان لإنهاء المفاوضات النووية، مضيفاً: ”أي شيء آخر يُرسل للإيرانيين يمثل رسالة ضعف“.

ووفق الموقع، فإن ”رسالة لابيد تأتي على خلفية الشعور السائد في إسرائيل أن بايدن ومسؤولي البيت الأبيض ليسوا على دراية كاملة بجميع التنازلات الواردة في مسودة الاتفاقية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإيران“، مشيرا إلى أنه ومن خلال الرسائل التي تنقل للأمريكيين عبر القنوات الصامتة والعلنية تحاول إسرائيل التأثير على النقاشات الحاسمة التي تدور هذه الأيام في البيت الأبيض بشأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.

وبحسب المسؤول السياسي، فإن ”رسالة لابيد هي أن مسودة الاتفاق المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي تم تعريفها على أنها اقتراح نهائي لا تتوافق مع المبادئ التي التزم بها الأمريكيون أنفسهم وتتضمن تنازلات أكبر لإيران مما في الاتفاق النووي الأصلي“.

وقال لابيد، لعضو الكونجرس والسفير الأمريكي، إنه ”عندما تم إرسال مسودة الاتفاقية إلى الإيرانيين قيل إنها كانت اقتراحاً يمكن أخذه أو تركه؛ لكن الإيرانيون ردوا برفضها وطالبوا بتنازلات إضافية“، مضيفاً: ”حان الوقت للتحدث عما يجب القيام به في حال عدم وجود اتفاق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي“.

وأكد أن ”إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق إذا تم التوقيع عليه، وستفعل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، أو استخدام فروعها في المنطقة“، متابعاً: ”الولايات المتحدة تعرف ذلك وتعترف به“.

وأشار لابيد، إلى أن ”المسودة الأوروبية تتضمن بنداً ستدعم بموجبه الولايات المتحدة والقوى الأخرى إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، إذا أعلن مدير عام الوكالة ذلك“، حسب الموقع العبري.

ولفت الموقع، إلى أنه وفي الأسبوع المقبل سيتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره في البيت الأبيض جيك سوليفان، بشأن الاتفاق النووي.

وحول ذلك، قال المسؤول السياسي الكبير، إن ”الرسالة التي تم تسليمها للبيت الأبيض كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات هولتا في واشنطن“.

وقبل عدة أيام، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه تلقى الرد الإيراني على النص النهائي لمسودة الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف بوريل، في حينه: ”درسنا تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الوقت الحالي“، متابعاً: ”أمريكا أعلنت أيضاً عن موقفها لنا بشكل خاص، ونحن بدورنا سنواصل بذل الجهود لتقريب وجهات النظر“.