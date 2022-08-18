الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو لم تتوصلا لاتفاق ينزع فتيل التوتر

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن زعيمي صربيا وكوسوفو لم يتوصلا إلى حل في اجتماع أزمة انعقد في بروكسل، اليوم الخميس، لكنهما اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات في الأيام المقبلة لنزع فتيل التوتر بين بلديهما.

وقال للصحفيين في بروكسل بعد محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: ”لسوء الحظ، لم نتوصل بعد إلى اتفاق اليوم، لكنها ليست نهاية المطاف، اتفق الزعيمان على أن العملية يجب أن تستمر وأن المناقشات ستُستأنف في الأيام المقبلة“.

وأضاف: ”لا يزال هناك وقت حتى الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، وأنا لا أستسلم“، في إشارة إلى موعد نهائي في خلاف بشأن لوحات ترخيص السيارات بين صربيا وكوسوفو.