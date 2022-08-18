طهران تكشف هوية معتقلين إيرانيين في أمريكا

أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، هوية اثنين من المعتقلين الإيرانيين في الولايات المتحدة.

وقال غريب آبادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”اعتقلت الولايات المتحدة عشرات الإيرانيين الأبرياء بذريعة التحايل على عقوباتها القاسية واللا إنسانية“.

وأضاف أن ”آخر شخصين تم إلقاء القبض عليهما هما سرهنغ بور وكامبيز عطار كاشاني“، داعياً الولايات المتحدة إلى الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين فوراً.

وزعم غريب آبادي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”إيمنا“ الرسمية، أنه ”يتم الاحتفاظ بسرهنغ بور في ظروف غير إنسانية، وهو ليس حتى مقيمًا في أمريكا، وأجبر على دفع إيجار الشقة التي يُحبس فيها، كما أنه محروم من خدمات الطوارئ الطبية ويتعين عليه دفع التكاليف الباهظة للعلاج بنفسه. هذا سلوك قاس!“.

ووجهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية العام الماضي لائحة اتهام ضد رضا سرهنغ بور كفراني، وهو إيراني يبلغ من العمر 46 عامًا ويعيش في مونتريال، بتهمة تصدير معدات معملية بشكل غير قانوني إلى إيران.

واعترف كامبيز عطار كاشاني، وهو مواطن إيراني أمريكي يبلغ من العمر 44 عامًا، بتصدير سلع وتكنولوجيا وخدمات أمريكية بشكل غير قانوني إلى المستهلكين في إيران، بما في ذلك الحكومة الإيرانية، دون الحصول على التصاريح اللازمة وفي انتهاك لـ القوانين الاقتصادية الأمريكية.

ووفقًا للوثائق التي نشرتها المحكمة الأمريكية، قام كاشاني وشركاؤه بمساعدة شركتين من فبراير/ شباط 2018 إلى يونيو/ حزيران 2021 من خلال شراء السلع الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات من مختلف الشركات الأمريكية للمستهلكين الإيرانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن، يوم الأربعاء، استعداد طهران لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.