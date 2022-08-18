شكوى ضد إسبانيا بسبب تسليمها الضابط الجزائري "الفار" محمد بن حليمة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدم محامو الضابط الجزائري السابق محمد بن حليمة شكوى إلى الأمم المتحدة بحق إسبانيا بعد أن سلمته لسلطات بلاده في مارس آذار/ الماضي بالرغم من ”إمكان تعرضه للتعذيب“.

وحصلت ”فرانس برس“ على نسخة من الشكوى، اليوم الخميس، والتي تم تقديمها مطلع أغسطس/ آب الجاري من قبل المحامي إيدواردو غوميز أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وجاء في نص الشكوى ”الحكومة الإسبانية عملت في الخفاء لضمان تسليم بن حليمة بالرغم من خطر التعذيب الذي يمكن أن يتعرض له عند عودته إلى الجزائر“.

والقانون الإسباني ”يمنع ترحيل شخص إذا كان يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك في حال تنفيذ حكم بالإعدام“، وفقا لنص الشكوى.

وقال محام آخر للعسكري السابق يدعى أليخندرو غاميز لفرانس برس إن ”ما نطالب به هو أن تفتح إسبانيا تحقيقا في ما يمكن لمدريد أن تستفيد منه بعد تسليمها بن حليمة“.

واعتبر أن إسبانيا انتهكت مبدأ عدم التمييز من خلال خلط ”متعمد بين المصطلحات العربية والإسلامية والراديكالية والإسلامية والإرهابية؛ لإعطاء الانطباع بأن بن حليمة ”خطير“ وشجعت على طرده“.

ورحلت الحكومة الإسبانية بن حليمة (32 عاما) في مارس/آذار الماضي وكان فرّ من الجزائر في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

وطلب اللجوء لدى وصوله إسبانيا، وحكم عليه غيابيا في الجزائر في مارس/ آذار 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات. ولا يزال بن حليمة يقبع في السجن منذ وصوله إلى الجزائر.

وتم تسليمه خلال فترة اتسمت بتوتر دبلوماسي بين إسبانيا والجزائر بعد أن دعمت مدريد في مارس/ آذار الماضي للمرة الأولى علنا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، والتي ترفضها الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو.