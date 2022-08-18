تقرير: سياسة الضغط الأمريكية على طالبان لن تجديَ نفعًا ‎‎

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن سياسة الضغط والنبذ التي تمارسها الولايات المتحدة على حركة طالبان في أفغانستان ”لم تعد تجدي نفعا“، وإن عليها اتباع سياسة مهادنة حتى لا تقع البلاد فريسة لقوى أخرى.

ولفتت المجلة في تقرير نشرته الأربعاء، إلى أن سياسة ”الحجر والعزل“ ضد طالبان لم تنته جيدا، وأنه بخلاف مخاوف مكافحة الإرهاب، تقع أفغانستان وسط التقاء المصالح الصينية والروسية والإيرانية، محذرة من أن تخلي واشنطن عن أفغانستان سيؤدي إلى ”وفرة من الفرص لأشرس خصوم أمريكا“.

واعتبرت أنه من أجل البقاء اقتصاديًا وسياسيًا، لن يكون أمام أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان سوى القليل من الخيارات، منها أن تصبح جزءًا من المحور الصيني الروسي الناشئ ضد الهيمنة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة.

علاقات شبه معدومة

وأشارت المجلة إلى أنه في حين أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية للولايات المتحدة مع طالبان شبه معدومة، فقد اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن خطوات لاستعادة بعض مظاهر الارتباط مع الحركة، لافتة إلى زيارة الممثل الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست والمبعوث الخاص لشؤون النساء والفتيات وحقوق الإنسان الأفغاني رينا أميري إلى أوزبكستان لحضور المؤتمر الدولي حول أفغانستان في الفترة من 25 إلى 26 يوليو/ تموز الماضي، حيث ركزت الاجتماعات على إظهار الدعم للشعب الأفغاني وحقوق الإنسان، وكذلك إلزام طالبان بوعدها بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان لشن هجمات في المستقبل.

وذكرت ”ناشيونال إنترست“ في تقريرها، أنه من خلال توفير المأوى لأكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم في أحد أحياء كابول المتميزة، استهزأت طالبان بالوعد الأساسي في اتفاق الدوحة، وهو منع أفغانستان من أن تصبح ملاذًا للجماعات الإرهابية الدولية.

حقائق معينة

وقال التقرير إنه ”لكي تظل واشنطن ذات صلة بآسيا الوسطى، سيتعين عليها قبول حقائق معينة… ربما لم تتغير حركة طالبان كثيرًا من الناحية الإيديولوجية منذ التسعينيات، ولكن على عكس ذلك الحين، أصبحت اليوم تحظى بتمويل أفضل، ودعم كافٍ من قبل اللاعبين الإقليميين، وهي ليست في عجلة من أمرها لبناء جسور مع الغرب“.

وأضافت المجلة: ”كان أحد الدروس الرئيسية المستفادة من فشل التجربة الديمقراطية الأمريكية في أفغانستان هو أنه كان من الخطأ نبذ وتشويه سمعة طالبان المهزومة بعد عام 2001… وهذه المرة، بدلًا من الاعتماد على النبذ أو الضغط الخارجي، فإن الخيار الأكثر منطقية هو التحول التدريجي نحو المواقف الأكثر اعتدالًا بين طالبان، إذ يتلاشى الأيديولوجيون المسنون من المشهد وتحتل الشخصيات ذات العقلية العملية مكانة بارزة“.

ورأت ”ناشيونال إنترست“ أنه في حين أن مثل هذا الاعتدال قد لا يتحقق أبدًا، يجب على الولايات المتحدة أن تلعب لعبة طويلة من خلال الاستثمار بمهارة في العناصر المعتدلة داخل طالبان وتشجيعهم على أن يصبحوا أكثر تأثيرًا في عملية صنع القرار إن أمكن.

فرض نظام حكم

وتابعت المجلة: ”هناك اعتبار آخر وهو الاعتراف بعدم استصواب فرض نظام حكم في أفغانستان يتجاهل الهياكل التقليدية والاجتماعية القائمة“. موضحة أن طالبان تعتقد أنها الحاكم الشرعي للبلاد، ولا تشعر بأي التزام بالخضوع للأخلاق أو المطالب الأجنبية حول كيفية إدارة أفغانستان.

وخلص التقرير إلى التأكيد على أن ”طالبان مهتمة بالحصول على الأموال المجمدة، وإنهاء نظام العقوبات، والحصول على اعتراف دولي، وإذا لم يكن هناك جزرة، فسوف يتحملون العصا طالما استغرقت ذلك… ولا يزال القول المأثور ساريًا: ربما يمتلك الغرب الساعات، لكن طالبان لديها الوقت ولديها أيضًا الصين وإيران وباكستان وروسيا، ومع أخذ الأمور بعين الاعتبار، لم يتبق لإدارة بايدن سوى خيارات قليلة للمشاركة البناءة وسياسة غير مرنة لمكافحة الإرهاب ضد التهديدات المنبثقة من أفغانستان“.