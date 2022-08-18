فنلندا "تشتبه" بانتهاك مقاتلتيْن روسيتين مجالها الجوي

اشتبهت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، بأن طائرتيْن مقاتلتيْن روسيتين انتهكتا المجال الجوي الفنلندي، علمًا بأن هلسنكي مرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع جارتها السويد.

وقالت الوزارة في بيان: ”يُشتبه بقيام طائرتيْن مقاتلتيْن روسيتين من طراز ميغ-31 بانتهاك المجال الجوي الفنلندي في خليج فنلندا قبالة بورفو“.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الجوية الفنلندية أرسلت جهازًا للتعرّف على الطائرات، مضيفة أن ”حرس الحدود الفنلنديين بدأوا تحقيقًا أوليًا“.

ووقع الحادث عند الساعة 09,40 صباحًا (06,40 بتوقيت غرينتش) واستمرّ دقيقتيْن تقريبًا عبرت خلالهما المقاتلتان مسافة كيلومتر واحد باتجاه الغرب، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة ”فرانس برس“.

وتتشارك فنلندا حدودًا مع روسيا تمتدّ على أكثر من 1300 كيلومتر، ولطالما كانت هلسنكي غير منحازة عسكريًا، غير أنها غيرت موقفها، في مايو/ أيار الماضي، حين تقدّمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي.