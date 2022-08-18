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أخبار

بعد تصريحات عباس.. شولتس سيجتمع مع لابيد في برلين قريبا
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2022 12:05 GMT

بعد تصريحات عباس.. شولتس سيجتمع مع لابيد في برلين قريبا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتس تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول

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المصدر: فريق التحرير

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتس تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول ”الهولوكوست“، وذلك وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف أن شولتس اتفق مع لابيد على الاجتماع في برلين قريبا، مشيرا إلى أن شولتس أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن أي محاولة لإنكار ”المحرقة“ أو التهوين من شأنها غير مقبول.

وعبّر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، عن استيائه من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال شولتس إنها تقلل من أهمية المحرقة.

وقال شولتس على تويتر ”بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول.. أنا مستاء من هذه التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس“.

وكان المستشار الألماني أبدى رفضه لاستخدام كلمة فصل عنصري لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين ”من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح“.

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