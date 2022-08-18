ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد في كابول إلى 21 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار دمر مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة العشاء الأربعاء، إلى 21 قتيلا بحسب الشرطة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن 33 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار.

وقال شهود لوكالة ”رويترز“، إن دوي انفجار قوي تردد في حي بشمال كابول وأطاح بنوافذ المباني المجاورة.

والأربعاء، قالت وسائل الإعلام الأفغانية، إن انفجارًا شديدًا وقع في مسجد ”صديقية“ بمنطقة ”خير خانة“ في العاصمة كابول أوقع قتلى وجرحى.

فيما ذكرت صحيفة ”هشت صبح“ الأفغانية المستقلة في تغريدة لها إن ”الانفجار وقع في المنطقة الأمنية السابعة عشرة من العاصمة كابول“.

وأفادت قناة ”غوريان“ التابعة لحركة طالبان عبر ”تلغرام“ بمقتل إمام مسجد صديقية الشيخ مولوي أمير محمد كابلي، مضيفة أنه ”مدير مدرسة أبي بكر الصديق للعلوم الدينية في كابول“.