روسيا: أوكرانيا تخطط لاستفزاز خلال زيارة جوتيريش

أفادت وكالة الإعلام الروسية الحكومية أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا، اليوم الخميس، بالتخطيط ”لاستفزاز“ في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يوم 19 أغسطس/ آب، وهو الموعد المقرر لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت الوزارة في بيان إنه لا توجد أسلحة ثقيلة روسية في محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو أو في المناطق المجاورة.

وتعرضت المحطة لإطلاق نار مرارا في الأسابيع الأخيرة، إذ تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف. وقالت أوكرانيا إن روسيا نشرت مدفعية داخل المحطة وحولها.