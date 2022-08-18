فرنسا ترد على اتهامات مالي بتسليح متشددين

نفت فرنسا، اتهامات وجهتها لها مالي، بتسليح متشددين يقاتلون ضد السلطات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت السفارة الفرنسية في مالي على تويتر: ”لم تدعم فرنسا أبدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، الجماعات الإرهابية التي لا تزال تعتبرها عدوا لها في كل مكان على وجه الأرض“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأشارت السفارة إلى أن ”53 جنديا فرنسيا قُتلوا خلال مهمة باريس التي استمرت تسع سنوات في مالي، فيما قتلت فرنسا قتلت مئات المسلحين المتشددين من أجل تحسين أمن مواطني مالي“.

وجاء رد فرنسا هذا، بعدما اتهمتها مالي، بأنها انتهكت مجالها الجوي وسلمت أسلحة لمتشددين، في أحدث موجة من الاتهامات مع النهاية المريرة لعلاقاتهما التي كانت وثيقة فيما مضى.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، قال وزير الشؤون الخارجية في مالي، عبدالله ديوب، إن مجالها الجوي انتُهك أكثر من 50 مرة هذا العام، معظمها من قبل القوات الفرنسية باستخدام طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات مقاتلة.

وجاء في الرسالة: ”استخدمت فرنسا هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي لجمع معلومات لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة عليها“.

وقالت مالي إن ”لديها أدلة تُظهر أن فرنسا زودت بالسلاح الجماعات الإسلامية التي أنفقت باريس مليارات الدولارات على مدى نحو عشر سنوات بهدف القضاء عليها في مستعمرتها السابقة“.

وتشير الاتهامات إلى تدهور جديد في العلاقات في الوقت الذي تسحب فيه فرنسا آخر جنودها من مالي.

وأعلن الجيش الفرنسي، الأربعاء، أن حوالي 3 آلاف من عسكرييه سيظلون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن رئاسة الأركان الفرنسية، قولها إنه ”في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة“.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير، أن ”نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية عملية برخان.. تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي“.