إيران تعلن اعتقال "أخطر الإرهابيين العابرين للحدود"

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت من وصفته بـ“أخطر الإرهابيين“، مشيرة إلى أن ”هذا الشخص كان لديه نشاط إرهابي عابر للحدود وتم اعتقاله ونقله إلى السجن داخل إيران“.

وقال البيان الإيراني الذي نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا)، إن ”عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات تمكنوا من اعتقال أحد أقدم الإرهابيين وأخطرهم في نطاق العمليات العابرة للحدود واقتياده إلى السجن“.

وأضاف البيان إن ”هذا العنصر الإجرامي لديه سجلات للأنشطة الإرهابية في 4 دول في المنطقة، وفي السنوات الأخيرة نقل قاعدة أنشطته الإرهابية إلى دولتين حول إيران“.

ولم يكشف البيان الإيراني عن هوية هذا الشخص وجنسيته، لكنه وصفه بـ ”عنصر إجرامي“ و ”خبير أسلحة ثقيلة نشط في 4 دول“.

وأشار البيان الإيراني إلى أن ”المعتقل انضم إلى الجماعات التكفيرية الإرهابية وقاتل معها في مدن حلب، وحماة، وإدلب، في ذروة الأزمة السورية“.