مقتل 20 وجرح 40 إثر انفجار استهدف مسجدًا في العاصمة كابول

أعلن التلفزيون الأفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل 20 شخصًا على الأقل، وجرح 40 آخرين جراء انفجار استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وسائل الإعلام الأفغانية، إن انفجارًا شديدًا وقع في مسجد ”صديقية“ بمنطقة ”خير خانة“ في العاصمة كابول أوقع قتلى وجرحى.

فيما ذكرت صحيفة ”هشت صبح“ الأفغانية المستقلة في تغريدة لها إن ”الانفجار وقع في المنطقة الأمنية السابعة عشرة من العاصمة كابول“.

وقوع انفجار در شهر کابل ۸صبح، کابل: شماری از باشنده‌گان شهر کابل از وقوع یک انفجار در این شهر خبر می‌دهند. این انفجار شام امروز چهارشنبه، ۲۶ اسد، در ساحه کوتل خیرخانه، از مربوطات حوزه ۱۷ امنیتی شهر کابل، رخ داده است. pic.twitter.com/y912267bll — Hasht e Subh Daily (@HashteSubhDaily) August 17, 2022

فيما أفادت قناة ”غوريان“ التابعة لحركة طالبان عبر ”تلغرام“ بمقتل إمام مسجد صديقية الشيخ مولوي أمير محمد كابلي، مضيفة أنه ”مدير مدرسة أبو بكر الصديق للعلوم الدينية في كابول“.

ولم يصدر أي تصريح من حركة طالبان بشأن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا، فيما أظهر مقطع فيديو سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الحادث.

بينما ذكرت وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية المستقلة عن مصادر محلية أشارت فيها إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 40 من المصلين بجراح.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، وعادة ما يعلن تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليته عن مثل هذه الهجمات الدموية.