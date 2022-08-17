الصين ترسل قوات إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء، إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى بينها الهند وروسيا البيضاء وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة في بيان، أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة ”لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن“. مؤكدة أن ”التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي“.

وقال البيان ”الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة ودعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة“.

ومن المقرر إجراء هذه التدريبات الصينية الروسية المشتركة ضمن التدريب العسكري ”فوستوك Vostok-2022″، في الفترة ما بين 30 من شهر أغسطس الجاري، وحتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن الصين شاركت خلال السنوات الأخيرة في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا.