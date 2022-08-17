بعد انفجارات القرم.. أسطول روسيا في البحر الأسود يعين قائدا جديدا

عيّن أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم فيكتور سوكولوف، قائدا جديدا له، حسبما أوردت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصادر اليوم الأربعاء.

جاء التعيين في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي وأمس الثلاثاء.

وهزت انفجارات يوم الثلاثاء، قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وقد نددت موسكو بعدها بما وصفته بأعمال تخريبية تسببت في الانفجارات، ولمحت أوكرانيا إلى مسؤوليتها عنها.

وقال مسؤولون ووكالات أنباء من روسيا أمس، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة في قاعدة عسكرية في شمال شبه جزيرة القرم التي تعد خط إمداد مهما للغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل القطارات وإجلاء ألفي شخص من قرية مجاورة.

وأثارت الانفجارات احتمال بروز معادلات جديدة في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، وتحديدا إذا كان لدى أوكرانيا الآن القدرة على الضرب على مدى أعمق داخل الأراضي الروسية أو إذا نجحت الفصائل الموالية لكييف في شن هجمات على غرار حرب العصابات.

وتستخدم روسيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، لإمداد قواتها التي تقاتل في مناطق أخرى من أوكرانيا بالعتاد العسكري، وهي عملية تسعى كييف جاهدة إلى تعطيلها قبل هجوم مضاد محتمل في جنوب أوكرانيا.

والقرم هي قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود وتشتهر بأنها منتجع لقضاء العطلات في الصيف.