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ألمانيا تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية احتجاجاً على تصريح عباس
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 13:20 GMT

ألمانيا تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية احتجاجاً على تصريح عباس

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارية استدعت الأربعاء، رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارية استدعت الأربعاء، رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين: ”من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية“.

وكان عباس اتهم إسرائيل خلال زيارة لبرلين الثلاثاء بارتكاب ”50 محرقة“، وذلك ردا على سؤال بشأن الذكرى الخمسين المقبلة لهجوم مسلحين فلسطينيين على الفريق الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ.

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