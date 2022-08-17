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تركيا وإسرائيل تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 11:20 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 11:51 GMT

تركيا وإسرائيل تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين. وقال لابيد

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المصدر: إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وقال لابيد في بيان ”تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين“.

وأضاف البيان: ”تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي“.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء، إن كلا من تركيا وإسرائيل ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى في خطوة مهمة في جهود البلدين لتطبيع العلاقات.

وأضاف جاويش أوغلو: ”تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات، جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب“.

وأردف في مؤتمر صحفي بأنقرة: ”بدأنا عملية تحديد من سنعينه“.

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