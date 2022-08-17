بريطانيا.. الكشف عن اعتقال شاب كان يريد قتل الملكة إليزابيث

أبلغت محكمة بريطانية، يوم الأربعاء، بأن شابا اعتُقل في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور، يوم عيد الميلاد العام الماضي، قال إنه ”يريد قتلها“.

وتبلغت المحكمة أن جاسوانت سينغ تشايل (20 عامًا)، المتهم بموجب قانون الخيانة البريطاني، ظهر في قلعة ”وندسور“ معتمرًا غطاء للرأس وقناعًا وكان يحمل قوسًا ونشابًا.

وقال ضابط شرطة إنه ”بدا وكأنه حارس في فيلم سينمائي“.

وكانت الملكة في القلعة وقت وقوع الحادث يوم الـ25 من كانون الأول/ديسمبر، مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.

وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة الـ2 من قانون الخيانة لعام 1842.

وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على ”إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة أو ترويعها“.

وقال تشايل، وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، خلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية بلندن، إنه ”يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة“.