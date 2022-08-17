إيران: مستعدون لمبادلة السجناء مع الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

ودعا كنعاني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ”التحرك بدلا من العروض المسرحية من أجل تحقيق ذلك“، وفقا لقوله.

وأضاف كنعاني ”نتوقع أن تفرج الولايات المتحدة دون أي شروط عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدورهم في الالتفاف على العقوبات الأمريكية. لا نعترف بازدواج الجنسية في إيران ونعتبرهم مواطنين إيرانيين“.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب لديها، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.

وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في كانون الثاني/يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أمريكيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.