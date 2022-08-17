كيف تعمل المقاومة الأوكرانية السرية على استنزاف القوات الروسية؟

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن المقاومة الأوكرانية السرية تلاحق القوات الروسية وتعمل على استنزافها، في رسالة واضحة إلى موسكو، بأن جيشها لن يكون في مأمن على الإطلاق.

وأضافت: ”تقوم خلايا المقاومة السرية الأوكرانية بتحديد الأهداف، من خلال تخريب خطوط السكك الحديدية، واغتيال المتعاونين مع الغزاة، في ظل خطتها لإثارة الفزع في صفوف القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي“.

وأوضحت أن ”الخلايا تقوم بالتسلل تحت جنح الظلام من أجل زرع المتفجرات، وتحديد مواقع القوات الروسية، وإبلاغ الجيش الأوكراني بها كي يتم استهدافها بالمدفعية والقذائف بعيدة المدى التي زوّدت الولايات المتحدة كييف بها، وتفجير خطوط السكك الحديدية، واغتيال المسؤولين الأوكرانيين الذين يعتبرونهم متعاونين مع الروس“.

وتابعت ”خلال الأسابيع الأخيرة، نجح مقاتلو حرب العصابات الأوكرانيين بالقيام بدور بارز خلال الحرب، وهزّ ثقة القوات الروسية من خلال توجيه ضربات مهينة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي، والتي ظنّ الروس أنهم في مأمن بها“.

وأشارت إلى أن أوكرانيا نقلت المعركة ضد القوات الروسية بشكل متزايد إلى الأراضي التي سيطر عليها الروس، سواءً كان ذلك باستخدام وحدات النخبة العسكرية، مثل العملية التي تم من خلالها استهداف مخزن ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم مؤخرا، أو من خلال الشبكات السرية لمحاربي العصابات.

ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إن ”هؤلاء المقاتلين الذين تطلق عليهم كييف لقب المحاربين، لعبوا دورا ناجحا في الهجوم على قواعد جوية روسية في القرم، التي ضمتها روسيا منذ 8 سنوات، ما أدى إلى تدمير 8 طائرات مقاتلة.

وقال أحد أعضاء كتيبة حرب العصابات الأوكرانية أو المقاتلين، إن ”الهدف من تلك الهجمات أن يظهروا للمحتلين أنهم ليسوا في وطنهم، وأنهم يجب ألا يشعروا بالاستقرار أو الراحة كي يخلدوا للنوم.

وتحدث هذا المقاتل بعد أن سمحت أوكرانيا لبعضهم بالحديث مع وسائل الإعلام لإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه المقاومة الأوكرانية، والتهديد الواضح الذي تمثله ضد القوات الروسية، والتأكيد للمتبرعين الغربيين بأن أوكرانيا تستطيع حشد الموارد المحلية في الحرب ضد الروس“.

وأردفت الصحيفة: ”بدأ الجيش الأوكراني في تدريب المحاربين خلال الشهور التي سبقت الغزو الروسي، بينما كانت موسكو تحشد قواتها على الحدود. وأتت هذه الجهود ثمارها خلال الأسابيع الأخيرة، بعد نجاح القوات الأوكرانية في شن العديد من الهجمات المضادة في الجنوب“.

ونقلت عن أحد المحاربين الأوكرانيين، قوله، إنه ”كان ضمن العناصر التي تلقت تدريبات مكثفة قبل الغزو الروسي، وإن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية تشكل برنامجا أكثر تنظيما بشكل سري للغاية، يتضمن تعليمات حول عمليات التخريب والمتفجرات، وإخفاء مخابئ الأسلحة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض العمليات التي نجح المحاربون الأوكرانيون في شنّها ضد الروس، تضمنت قتل 15 جنديا روسيا على الأقل بواسطة السُم في زابوريجيا، وتخريب مصعد في خيرسون، ما منع القوات الروسية من سرقة 60 ألف طن من الحبوب.