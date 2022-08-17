تايلاند تعلن تعرض 17 موقعا لانفجارات وحرائق "متعمدة" بهجمات منسقة

قالت السلطات التايلاندية إن 17 موقعا على الأقل في جنوب البلاد شهد اليوم الأربعاء انفجارات وحرائق متعمدة، في هجمات متعددة منسقة على ما يبدو أدت إلى إصابة سبعة أشخاص.

وأفاد بيانان للشرطة والجيش بأن هجمات القنابل والحرائق المتعمدة حدثت بعد منتصف الليل، واستهدفت محلات للوجبات السريعة ومحطة وقود في ثلاثة أقاليم؛ ما أدى إلى تعرّض سبعة على الأقل لإصابات طفيفة.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات حتى الآن.

وتشهد الأقاليم الواقعة في جنوب تايلاند على امتداد الحدود مع ماليزيا تمردًا محدودًا منذ عقود، حيث تحارب الحكومة التايلاندية جماعات غامضة تسعى إلى استقلال الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة في باتاني ويالا وناراثيوات وأجزاء من سونجخلا.

وتفيد جماعة (ديب ساوث ووتش)، التي تراقب أعمال العنف، بأن أكثر من 7300 قتلوا في الصراع منذ عام 2004.