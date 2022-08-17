كوريا الشمالية تطلق صاروخي "كروز" من بلدة على الساحل الغربي

قال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، دون ذكر تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الثلاثاء تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعدادا لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 أغسطس آب إلى أول سبتمبر أيلول.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول اليوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.