عدوة ترامب اللدودة النائبة ليز تشيني تخسر ترشيح الجمهوريين لإعادة انتخابها

تمت الإطاحة بالنائبة الجمهورية ليز تشيني، وهي زعيمة الحزب الجمهوري في مجلس النواب وابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليلة الثلاثاء.

ولم يكن اسم الرئيس السابق دونالد ترامب مدرجًا في بطاقة الاقتراع، لكن ظله طغى على المنافسة حيث سعى للانتقام من تصويت تشيني العام الماضي لعزله وعملها في اللجنة التي تحقق في سلوكه الذي أدى إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وهزمت هارييت هاجمان، التي يدعمها ترامب، تشيني في سباق متعدد المرشحين، بحسب ما أوردته شبكة ”ان بي سي“.

كلف القتال مع ترامب تشيني مكانها في القيادة الجمهورية في مجلس النواب العام الماضي والآن مقعدها، لكنه زودها أيضًا بمرتبة مرتفعة وملف شخصي لجمع التبرعات واحترام بعض الديمقراطيين الذين شتموا والدها.

أثارت صور تشيني المقسمة – التي فقدت شعبيتها في الداخل، بينما ارتفعت صورتها على المستوى الوطني – تساؤلات حول ما إذا كانت ستسعى إلى الرئاسة أو تنزلق إلى دور آخر يجعلها في طليعة المجموعة المناهضة لترامب من الحزبين.

تشيني هي آخر جمهوري يسقط في يد منافس أساسي يدعمه ترامب بعد أن صوت لعزله؛ اختار أربعة من العشرة التقاعد ، وخسر ثلاثة بالفعل الانتخابات التمهيدية، ونجا اثنان من الانتخابات التمهيدية. في إحدى هاتين المسابقتين ، لم يؤيد ترامب أي منافس.

تم انتخاب تشيني لأول مرة في مقعد مجلس النواب الذي شغله والدها مرة واحدة في عام 2016 ، وتم تصنيفها على الفور كنجمة صاعدة بسبب خلفيتها – كل من إرث والدها وتجربتها كمسؤول كبير في وزارة الخارجية – وقدرتها على إيصال الرسائل السياسية بقوة وبإيجاز.

في فترة ولايتها الثانية فقط ، تولت رئاسة مؤتمر الحزب الجمهوري، لكن السادس من كانون الثاني (يناير) وما تلاه كان بمثابة نقطة تحول سياسية بالنسبة لتشيني، التي سرعان ما أدارت ظهرها لترامب وزملائه من القادة الجمهوريين في مجلس النواب.

لكن في النهاية، سقط نجمها بالسرعة التي صعد بها في وايومنغ وفي الكونغرس.