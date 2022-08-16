نائب إيراني: خطة الاتفاق النووي المقترحة أضعف من خطة عام 2015

اعتبر عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي ”مسعود بزشكيان“، إن خطة الاتفاق النووي المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي أضعف من اتفاق عام 2015 الذي أبرمته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وقال النائب بزشكيان في مقابلة مع موقع ”جماران نيوز“، الثلاثاء، ”هذا الاتفاق النووي المقترح أضعف من اتفاق الحكومة السابقة (حسن روحاني)، لكن في عهد إبراهيم رئيسي وقعوا على خطة العمل الشاملة المشتركة المقترحة وأعطوا الصلاحية للمفاوضين“.

وأبدى بزشكيان انتقاده حكومة رئيسي والتيار المتشدد الذي يهيمن عليها، وقال ”ألم تقولوا سابقاً إنكم ستمزقون الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة حسن روحاني، باعتباره خيانة لمصالح الإيرانيين؟ فلماذا تستمرون في الخيانة اليوم وسفرة مائدة الناس أصبحت خالية أكثر وعديمة اللون“.

ودعا النائب الإيراني حكومة رئيسي إلى التفاوض والحديث مع الأمريكيين مباشرة لحل مشاكل إيران لأن الاتفاق الحالي المقترح أضعف من السابق، وفق تعبيره.

ولم تتضح بعد معالم الرد الإيراني الذي جرى تسليمه إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الليلة الماضية بشأن مقترحه لإحياء خطة الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكانت حكومة روحاني قد أبرمت اتفاقاً نووياً مع القوى الغربية من بينها أمريكا في عهد رئيسها السابق باراك أوباما عام 2015، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب تخلى عن هذه الاتفاقية مع طهران منتصف عام 2018.

وفي سياق متصل، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والأستاذ البارز في جامعة طهران، سعيد ليلاز، في مقابلة مع موقع صحيفة ”اعتماد“، إنه ”يأمل أن توقع حكومة رئيسي على الاتفاق النووي المقترح“.

وبرر ليلاز دعوته لعدم توقيع الاتفاق النووي المقترح بالقول إن ”جميع الإنجازات المحتملة لتنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة مؤقتة“.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن العمل على تقييم رد إيران على الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي قد بدأ بالتشاور مع الولايات المتحدة، واصفا الرد الرسمي الإيراني الذي أرسل الليلة الماضية بأنه ”اقتراح نهائي“.

ولم يحدد وقتًا محددًا لاستنتاج ورد فعل الاتحاد الأوروبي على رد إيران، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن مسؤولين في إيران – دون ذكر أسمائهم – ”أنه من المتوقع إرسال رد الاتحاد الأوروبي إلى إيران في غضون يوم الأربعاء“.