"الطاقة النووية" الأوكرانية: نتعرض لهجوم سيبراني روسي غير مسبوق

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية ”إينرغوأتوم“ العامة، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي ”غير مسبوق“ على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت المؤسسة على تلغرام، أنه ”في 16 آب/أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم الرسمي، وأن الموقع تعرض للهجوم من الأراضي الروسية“، وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية.

وسبق أن أكدت السلطات الأوكرانية، تعرض المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة والبرلمان والمصارف الكبيرة في البلاد، لهجوم سيبراني واسع النطاق.

وكان وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدروف، قال في منشور عبر قناته على ”تليغرام“، إن ”الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعديد من المؤسسات الإلكترونية بما في ذلك وزارات الصحة، وقدامى المحاربين، والخارجية، تعطلت في الهجوم المعروف باسم (دي دي أو أس)“.

وتهدف الهجمات من النوع المعروف باسم ”دي دي أو أس“، إلى إغراق المواقع الإلكترونية بحركة زائفة مكثفة، ومنعها من التواصل بالطريقة المعتادة.