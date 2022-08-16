أردوغان وغوتيريس يلتقيان زيلينسكي الخميس في أوكرانيا

سيتوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا غدا الخميس، حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان، وفق ما أعلن الناطق باسم غوتيريش، الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحافية ”بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني، وبعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى أوديسا ثم إلى تركيا“.

وأضاف أن ”الاجتماع سيسمح بمراجعة تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في إسطنبول في تموز/يوليو للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو اتفاق تعتبر تركيا عنصرا أساسيا فيه“، موضحا أن ”عددا من القضايا ستطرح مثل الحاجة إلى حل سياسي للصراع. ليس لدي أدنى شك في أن مسألة محطة الطاقة النووية زابوريجيا وغيرها ستتم مناقشتها، وأن لقاء ثنائيا سيعقد بين الرئيس الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة“.

ويوم الجمعة، سيتوجه أنطونيو غوتيريش إلى أوديسا، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المستخدمة في إطار الاتفاق الدولي الذي أتاح مغادرة 21 سفينة محملة خاصة بالذرة والقمح.

وينهي غوتيريش رحلته في إسطنبول السبت، حيث سيزور مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.