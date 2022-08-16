سويسرا.. مطالبات باستفتاء شعبي حول شراء مقاتلات أمريكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدم المعارضون لشراء سويسرا مقاتلات أمريكية من طراز ”F-35A“، مبادرة اليوم الثلاثاء، إلى السلطات لتنظيم استفتاء شعبي حول هذا الموضوع.

وقام تحالف ”Stop-F35“ اليساري بتقديم التواقيع إلى المستشارية الفدرالية في برن التي ستتحقق من وجود 100 ألف توقيع صالح وفقا لما يقتضيه القانون، حسبما ذكر مصور وكالة ”فرانس برس“.

وسيتعين على المجلس الاتحادي (الحكومة) بعد ذلك تحديد موعد للتصويت.

ويشير التحالف على موقعه إلى أنه ”بهذه المبادرة يتم التشكيك في طراز الطائرة فقط، إذا قررت سويسرا شراء مقاتلة أخرى فسيتم سحب المبادرة“.

وكانت الحكومة قررت في نهاية يونيو/ حزيران2021 شراء 36 طائرة حربية من طراز ”F-35A“ من الشركة الأمريكية ”لوكهيد مارتن“.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020 وافق السويسريون بفارق ضئيل في استفتاء شعبي على تخصيص مبلغ بقيمة 6 مليارات فرنك (5,6 مليار يورو) للسماح للقوات الجوية بالتزود بطائرات جديدة.

وتؤكد الحكومة السويسرية أن الطائرة كانت الأفضل وبسعر أقل من جميع الطائرات المتنافسة للحصول على العقد (رافال وإف/إيه -18 ويوروفايتر).

وأعلنت الحكومة في مايو/ أيار أنها تريد تسريع عملية الشراء مع انتهاء العرض الأمريكي نهاية مارس/ آذار 2023، ما يوحي بأن برن لا تنوي انتظار نتيجة الاستفتاء الشعبي.

وقال التحالف ”تريد المستشارة الفدرالية (المسؤولة عن قضايا الدفاع) فيولا أمهيرد، شراء طائرات F-35 في سبتمبر/ أيلول في حين لا ينتهي العقد قبل مارس/ آذار.. على المجلس الفدرالي والبرلمان الآن اتخاذ جميع الخطوات لاجراء استفتاء شعبي ونقاش عام عاجل وضروري حول أكبر عقد أسلحة في تاريخ سويسرا“.

وانضمت اليونان وألمانيا مؤخرا إلى قائمة البلدان التي ترغب في التزود بهذه المقاتلة التي اشترتها المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا وفنلندا والنروج وهولندا وبولندا.