الموالون لروسيا في زابوريجيا: أوكرانيا قصفت مناطق قرب المحطة النووية

قال مسؤولون عينتهم روسيا في مناطق محتلة بإقليم زابوريجيا الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إنيرهودار، حيث تقع محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن سلطات إنيرهودار المعينة من قبل روسيا قولها إن ”القوات الأوكرانية بدأت في قصف المدينة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي“، واتهمتها بالقيام بذلك من ”أجل استفزاز روسيا للرد على إطلاق النار“.

ولم يرد الجانب الأوكراني على الفور على طلب التعليق، فيما لم يتسن لـ“رويترز“ التحقق على الفور من أحدث تقارير بشأن القصف.

واجتاحت القوات الروسية المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا في شهر آذار/مارس الماضي، بعد وقت قصير من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

ولا تزال المحطة، التي يديرها موظفون أوكرانيون، حتى الآن قريبة من الخطوط الأمامية، وأصيبت بقذائف عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم بشأن إطلاق القذائف على المجمع النووي وحوله في جنوب أوكرانيا.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس الذين يوجهون نيرانهم إلى المحطة أو يستخدمونها قاعدة لإطلاق النار من أنهم سيصبحون ”هدفا خاصا“ للقوات الأوكرانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة.