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هل تحتاج ابنة قاسم سليماني مرسوما جمهوريا للحصول على الجنسية اللبنانية؟
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 15:17 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 16:00 GMT

هل تحتاج ابنة قاسم سليماني مرسوما جمهوريا للحصول على الجنسية اللبنانية؟

قالت وكالة الأنباء الإيرانية" إيران واير"، يوم الثلاثاء، إن ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بإمكانها الحصول على الجنسية اللبنانية بعد عام

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المصدر: إرم نيوز

قالت وكالة الأنباء الإيرانية“ إيران واير“، يوم الثلاثاء، إن ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بإمكانها الحصول على الجنسية اللبنانية بعد عام من الزواج دون الحاجة إلى مرسوم رئاسي.

وزينب قاسم سليماني هي زوجة اللبناني رضا صفي الدين نجل الرجل الثاني في حزب الله هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للجناح السياسي لحزب الله.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية إن كانت زينب قاسم سليماني قد تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الجنسية اللبنانية.

وكانت الرئاسة اللبنانية نفت في وقت سابق إصدار الرئيس عون مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر ”تويتر“، إن ”هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة“.

وزينب سليماني من مواليد العام 1991، وهي فتاة متشددة، توصف في إيران بأنها الأكثر شبهًا بوالدها الذي اغتيل بغارة أمريكية في بغداد، في يناير/ كانون الثاني 2020.

وتشير التقارير إلى أن ”زينب، تزوجت من صفي الدين بعد 6 أشهر فقط من اغتيال والدها“.

كما أنها كانت المتحدثة الرئيسة في جنازة والدها، وتوعدت بالثأر لمقتله لتتحول فيما بعد إلى ”صوته“ على المسرح الإقليمي.

 

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