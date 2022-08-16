توريد دفعة ثانية من منظومة "إس- 400" الروسية إلى تركيا

نقلت وكالة ”تاس“ الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية، اليوم الثلاثاء، قوله إن روسيا وتركيا وقعتا عقدا لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 إلى أنقرة.

من جهته، نفى مسؤول تركي وجود اتفاقات جديدة، قائلا إن العقد الأصلي الذي وقعته أنقرة مع موسكو لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 يشمل دفعتين.

وقال المسؤول الدفاعي التركي: ”شراء الدفعة الثانية كان ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة“. وأضاف: ”العملية مستمرة، ولا توجد اتفاقات جديدة“.

وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية لأول مرة في عام 2020، وفرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك ردا على ذلك.

وقالت تركيا آنذاك إنها قد تشتري المزيد، فيما ألغت واشنطن بيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي إلى أن تركيا تدرس المزيد من الخطوات المشتركة في مجال الدفاع مع روسيا، ليشمل ذلك الطائرات المقاتلة والغواصات.

وعلى الرغم من أن تركيا انتقدت الغزو الروسي وزودت أوكرانيا بالسلاح، إلا أنها خالفت الحلفاء الغربيين بعدم فرض عقوبات على روسيا.

ويعكس هذا التوازن الدقيق مدى تعقيد علاقاتها مع روسيا، بداية من التعاون الوثيق في إمدادات الطاقة إلى المنافسة العسكرية في سوريا وليبيا وأذربيجان.