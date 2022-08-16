بوتين: زيارة بيلوسي لتايوان "استفزاز مخطط بدقة"

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بإثارة التوتر في آسيا، واصفا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها ”استفزاز مخطط بدقة“.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في موسكو، أشار بوتين أيضا إلى اتفاق ”أوكوس“ الأمني بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، كدليل على المحاولات الغربية لإقامة تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بحسب ما أوردت وكالة ”رويترز“.

وقال بوتين إن زيارة بيلوسي هذا الشهر لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، ”لم تكن مجرد زيارة فردية من سياسية غير مسؤولة، بل كانت جزءا من استراتيجية أمريكية لزعزعة الاستقرار وزرع الفوضى في المنطقة والعالم“.

وأضاف: ”نرى أيضا أن الغرب مجتمعا يسعى إلى مد نظام كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بما يشبه حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ولهذا الغرض، تتشكل تحالفات عسكرية سياسية عدوانية مثل أوكوس وغيرها“.

وفي ظل حربها في أوكرانيا، تسعى روسيا جاهدة لكسب ود دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال السعي لتوثيق العلاقات التجارية ومبيعات الأسلحة ورؤية جديدة تتعلق ”بنظام عالمي متعدد الأقطاب“.