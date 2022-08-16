روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بـ"العمل التخريبي"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مستودعا عسكريا بالقرب من بلدة جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، تضرر جراء ”أعمال تخريب“.

وذكر مسؤولون في شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع للذخيرة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية ”تاس“ عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن ”البنية التحتية المدنية، ومنها محطة للطاقة الكهربائية، تضررت نتيجة التخريب“.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنف تورطها في سلسلة التفجيرات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

والأسبوع الماضي، وقعت سلسلة انفجارات في منطقة قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.