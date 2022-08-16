روسيا: عمليات أوكرانيا يخطط لها الناتو.. ولسنا بحاجة لاستخدام أسلحة نووية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، إن روسيا ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف شويغو في كلمة له بمؤتمر موسكو الدولي للأمن، أن ”عمليات الجيش الأوكراني تخطط لها الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر قواته في شرق أوروبا ووسطها ”بضع مرات“.

جاء ذلك بينما أعلنت موسكو، عن انفجار جديد وقع في مستودع ذخيرة ببلدة ”مايسكوي“ في شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، أن الانفجار لم يوقِع إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن حريقا اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة.

وجاء هذا الانفجار، بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني مزعوم استهدف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

ووصفت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الهجوم بأنه ”رسالة شديدة اللهجة لروسيا وخارجها“، معتبرة أن كييف حققت ”انتصارا دعائيا كبيرا“.

من جانب آخر، قال شويغو في المؤتمر، إن تكتل ”أوكوس“ الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن يتطور إلى ”تحالف سياسي عسكري“.