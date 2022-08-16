أرمينيا.. ارتفاع عدد قتلى انفجار يريفان إلى 16

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع الأحد في منطقة تجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، ولم تحدد أسبابه بعد، إلى 16 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان ”تم العثور على 16 جثة خلال عمليات البحث والإنقاذ“ في الموقع حيث انتشر أكثر من 350 عنصر إنقاذ.

وأفادت بأن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الانفجار وأن 18 آخرين في عداد المفقودين.

ولم يُكشف بعد عن ملابسات هذا الانفجار الذي وقع بعد الظهر في سوق سورمالو لمبيعات الجملة. وتلقى هذه السوق عادة إقبالا كثيفا الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود أن الانفجار حدث في موقع كانت ألعاب نارية مخزنة فيه.

واستبعدت السلطات أن يكون الانفجار هجومًا، وأعلنت فتح تحقيق ”في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال“ و“انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق“، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدد من الأشخاص نتيجة ”الإهمال“.

وهزّ الانفجار بلدا يمر أصلا بفترة عصيبة إذ تشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر على شيء في نهاية المطاف.