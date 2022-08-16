إيران.. احتجاجات غاضبة في "شهركرد" بسبب انقطاع المياه

شهدت مدينة شهركرد، عاصمة محافظة ”جهار محال وبختياري“ جنوب غرب إيران، الثلاثاء، احتجاجات شعبية عارمة ضد حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، على خلفية استمرار انقطاع المياه عن المدينة لليوم التاسع على التوالي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية إيرانية، احتجاج عدد من الأشخاص أمام مبنى الحكومة المحلية في ”شهركرد“ وسط ترديد هتافات ”الموت لرئيسي“.

كما أظهرت مقاطع أخرى المحتجين وهم يرددون شعارات ”يمكننا الحصول على حقوقنا من خلال الاحتجاج في الشارع“.

كما طالب المحتجون حاكم مدينة شهركرد عبد العلي أرزنج، بتقديم استقالته بسبب ”عدم قدرته على حل أزمة انقطاع المياه عن المدينة لأكثر من أسبوع“.

وهتف المحتجون أمام مبنى الحكومة المحلية ”عار على الحاكم أن يبقى.. اترك الكرسي“.

وذكر موقع ”سحام نيوز“ المقرب من الإصلاحيين، أن ”شهركرد، عاصمة محافظة جهار محال وبختياري، لا تزال تعاني من عدم وجود مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع“.

فيما كشفت قناة ”آزادي“ التابعة للمعارضة الإيرانية عن انتشار واسع للقوات الأمنية بالتزامن مع خروج احتجاجات في مدينة شهركرد.

وكان وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، قال الاثنين خلال زيارته لمدينة شهركرد، إنه ”في غضون يومين سيتم حل مشكلة نقص المياه، بعد وضع 4 أنظمة لتوفير مياه الشرب لسكان مدينة شهركرد والمناطق المحيطة بها“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن محرابيان قوله: ”سيتم تعويض نقص مياه الشرب في المدينة بشكل كامل، حيث تواجه بعض أجزاء المدينة حاليا نقصا خطيرا في المياه، ومن المتوقع أن يكون الوضع مستقرا نسبيا في اليومين المقبلين“.

وطالب الوزير الإيراني سكان مدينة شهركرد بتقليل استهلاك المياه حتى يمكن زيادة حجم الخزانات في المدينة ووصول المياه إلى المدينة بأكملها.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الاثنين، إن ”مياه نبع كوهرانج التي تعد من أهم الينابيع الحيوية في محافظة جهار محال وبختياري، بسبب الأمطار الغزيرة في المحافظة، أصبحت مالحة وخرجت من دائرة إمداد المياه منذ يوم الأحد الماضي“.

وأضافت أن ذلك ”تسبب في توتر مائي في 7 مدن، وكان هناك 34 قرية في هذه المحافظة تعاني من أزمة مياه الشرب“.