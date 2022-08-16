رد إيران بشأن الاتفاق النووي يركز على الفوائد الاقتصادية

تركز الرد الإيراني الذي جرى تسليمه، ليلة أمس الاثنين، إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي، على ضمان الفوائد الاقتصادية واستدامتها، وفق ما ذكرته صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن ”رد طهران على الاتحاد الأوروبي ركز على ضمان الفوائد الاقتصادية المستدامة لإيران من رفع العقوبات، وقدم أفكارًا ومبادرات عملية حول كيفية وضع اللمسات الأخيرة على البنود القليلة المتبقية“.

وأضاف المصدر أنه ”وفق الرؤية الإيرانية ليس هناك أي طريق مسدود في أي من القضايا المتبقية، وإذا كان لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لوضع اللمسات الأخيرة على النص والتوصل إلى اتفاق، فمن الممكن الوصول إلى مرحلة إعلان الاتفاق في غضون أيام قليلة“.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن ”طهران تنتظر الرد على مقترحاتنا من الطرف المقابل خلال يومين“.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الليلة الماضية، أنه تلقى الرد الإيراني على النص النهائي لمسودة الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بوريل: ”درسنا تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن“، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أيضًا أعلنت عن موقفها لنا بشكل خاص، ونحن بدورنا سنواصل بذل الجهود لتقريب وجهات النظر.

وأفاد مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، بأن بلاده لم تعد بعيدة عن اتفاق محتمل بشأن العودة للاتفاق النووي، مبينًا أن ”فرص الوصول إلى اتفاق نووي كبيرة جدًا“.

وأضاف مرندي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”قد أثيرت مخاوف بشأن بعض القضايا المتبقية، لكن هذه ليست قضايا لا يستطيع الغربيون حلها. نحن أقرب إلى اتفاق، لكن العمل لم ينته حتى يتم حل المشاكل المتبقية“.

در الجزیره عربی عرض کردم که در پاسخ ارائه شده توسط ایران، دغدغه ها نسبت به چند مسئله باقی مانده مطرح شده. ولی اینها مسائلی نیستند که غربی ها نتوانند حل کنند. به توافق نزدیکتر هستیم، ولی تا مشکلات باقیمانده حل و فصل نشوند، کار تمام نیست. https://t.co/Xz1IIpa4Du — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) August 15, 2022

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه ”إذا لم تقبل إيران العودة إلى الاتفاق النووي فنحن جاهزون لمسار العقوبات من جديد“، مبينًا أن ”واشنطن لم تعرض على طهران رفع العقوبات المتعلقة بالحرس الثوري“.

وأضاف برايس: ”إذا أرادت إيران رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية فعليها تغيير سلوكها ونشاطاتها“.

وبين أن الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة هي أن تتخلى طهران عن مطالبها ”الإضافية لخطة العمل الشاملة المشتركة“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قامت في الثامن من نيسان/ أبريل 2019، بتصنيف الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له على لائحة المنظمات الإرهابية.

ومنذ نيسان/أبريل عام 2021، دخلت إيران والقوى الغربية في مفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.