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تايوان تتهم الصين بـ"المبالغة" بعد نشر لقطات لجزر بنغهو
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 7:37 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 9:26 GMT

تايوان تتهم الصين بـ"المبالغة" بعد نشر لقطات لجزر بنغهو

اتهمت تايوان، بكين، يوم الثلاثاء، بـ"المبالغة"، وذلك بعد أن نشر الجيش الصيني لقطات لجزر بنغهو، ذات الموقع الإستراتيجي، التي تضم قاعدة جوية تايوانية رئيسية.

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المصدر: رويترز

اتهمت تايوان، بكين، يوم الثلاثاء، بـ“المبالغة“، وذلك بعد أن نشر الجيش الصيني لقطات لجزر بنغهو، ذات الموقع الإستراتيجي، التي تضم قاعدة جوية تايوانية رئيسية.

وأجرت الصين ،التي تقول إن تايوان مقاطعة تابعة لها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أعقبتها زيارة من قِبل خمسة مشرعين أمريكيين يومي الأحد والإثنين.

ونشرت الوحدة العسكرية الصينية المسؤولة عن المنطقة المتاخمة لتايوان، وهي قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، يوم الإثنين مقطع فيديو لجزر بنغهو التقط على ما يبدو من طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وقال نائب رئيس أركان القوات الجوية التايوانية للعمليات تونغ باي-لون للصحفيين في تايبه إن هذه حرب معلومات صينية، لكنه أضاف أنه ليس لديه تعليق حول مَن التقط الفيديو.

وقال تونغ ”استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب المعرفية وإظهار مدى قربها من بنجهو، وذلك غير صحيح“.

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية الإثنين، في تحديث لنشاط القوات الجوية الصينية قرب تايوان، خريطة توضح أن أقرب الطائرات الصينية إلى بنغهو في ذلك اليوم كانت أربع طائرات مقاتلة من طراز جيه.16.

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