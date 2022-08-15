زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك للدفاع عن محطة زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن العالم سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف في رسالته المصورة التي ينشرها كل ليلة ”إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي“.

واستولت روسيا على محطة زابوريجيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من غزوها أوكرانيا في فبراير شباط في إطار ما تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف قرب المحطة الأسبوع الماضي.

وقالت روسيا إنها ستبذل كل ما هو ضروري للسماح لمتخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة زابوريجيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، نُشر الإثنين، إنه ”في تعاون وثيق مع الوكالة وقيادتها سنبذل كل ما هو ضروري ليصل متخصصو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة ويقدموا تقييما واقعيا للأعمال التدميرية التي تتعرض لها من الجانب الأوكراني“.

وبينما تقول روسيا إن أوكرانيا تطلق النار بتهور على المحطة، تقول كييف إن روسيا هي التي تقصفها لتتهم أوكرانيا بالتسبب في أي انقطاع للكهرباء. ويقول مسؤولون أوكرانيون أيضا إن القوات الروسية تستخدم المحطة غطاء لها وهي تقصف البلدات والمدن الأوكرانية القريبة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف جميع الأعمال القتالية بالقرب من المحطة.

ونسب تقرير إلى ميخائيل أوليانوف المندوب الدائم لروسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله، إنه ”سيتم الإعداد لزيارة للمحطة تقوم بها الوكالة في المستقبل القريب، لكن ما زالت أمامها عقبات“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوليانوف قوله، إنه ”بالنسبة لنا، أهم شيء هو أن نوفر الأمن المطلق للبعثة الدولية“.