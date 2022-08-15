طهران: أمريكا تنظم جماعة "جبهة المقاومة" في أفغانستان

اتهم ممثل الرئيس الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي، الاثنين، الولايات المتحدة بدعم الجماعات المناهضة لحركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ عام.

وقال قمي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني بمناسبة مرور عام على استيلاء طالبان على أفغانستان، ”أمريكا تنظم جماعة تحت عنوان جبهة المقاومة وهي كذبة، وتهدف من ذلك إلى خلق فوضى داخلية باسم المقاومة في أفغانستان“، مضيفاً إنها ”تدعم معارضة طالبان“.

واعتبر قمي ما أسماه بـ“الكفاح الجهادي“ هو الذي أدى إلى هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان، زاعماً أن ”واشنطن تواصل نشاطها التخريبي والتجسس في أفغانستان“.

وأضاف ممثل إيران في الشؤون الأفغانية: بعد مرور عام على الهروب المخطط للجنود الأمريكيين من أفغانستان، ما زالت أجهزة التجسس الأمريكية نشطة وتواصل أنشطتها التخريبية تحت مظاهر مختلفة.

واعتبر قمي إن ”الأمريكيين احتلوا أفغانستان لمدة 20 عامًا وقاموا بتدمير البنية التحتية وقتل الكثير من الناس، ونصبوا حكومة غير فعالة وبصرف النظر عن كونها فاسدة لم يسمح الأمريكيون بتشكيل جيش محترف في أفغانستان، أي الحكومة والجيش يعتمدان كليًا على الأمريكيين“.

وأضاف أنه ”من المشاكل الموجودة أن الأمريكيين لا يرغبون في مراعاة مصالح الآخرين بسبب شعورهم بالأنانية والغرور وهذا ما حدث في أفغانستان، زاعماً أن الأمريكيين لا يسمحون فقط بتشكيل حكومة ثورية، بل إنهم لا يسمحون بتشكيل حكومات لقادتها قاعدة شعبية“.

وكانت حركة طالبان أعلنت يوم الاثنين المصادف 15 من آب/أغسطس عطلة رسمية في أفغانستان بمناسبة استيلاء الحركة على الحكم بعد مرور 20 عاماً.

وقامت طالبان بتشكيل حكومة مؤقتة لم تنل موافقة وشرعية المجتمع الدولي بسبب فرض الحركة إجراءات على الأفغان من بينها حرمان المرأة من حق العمل والدراسة.