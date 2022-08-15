أمريكا: سنقدم وجهة نظرنا بشأن "النووي الإيراني" إلى الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقدم وجهات نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد جوزيب بوريل.

واعتبر برايس في مؤتمر صحفي أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني هو أن تتخلى طهران عن ”المطالب الخارجية“، بحسب ”رويترز“.

يأتي التصريح الأمريكي بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن بلاده ستقدم موقفها بشكل ملخص ومكتوب للطرف الآخر بشأن الاتفاق النووي.

وأوضح عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين بمناسبة ”يوم الصحفي الإيراني“: ”لم نعطِ بعد ملخصنا النهائي كتابيًا للطرف الآخر، وسنقدم ملخصنا النهائي كتابيًا إلى المنسق الأوروبي إنريكي مورا بحلول الساعة 12 من مساء الإثنين، وإذا كان رد أمريكا واقعيًا ومرنًا سيتم التوصل إلى اتفاق، وإذا لم تظهر واشنطن مرونة، فيجب أن نتحدث أكثر“.

وأكد الوزير الإيراني أن ”هناك ثلاث قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات النووية، ونحن نتبادل الرسائل مع الأمريكيين حولها، وأن إيران أظهرت المرونة اللازمة ويجب على أميركا أن تبدي المرونة“.

ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني القضايا الثلاث التي لا تزال عالقة في المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا.

وتابع: ”يواصل الأمريكيون إرسال رسائل مفادها أن لديهم مشكلة في مجال الطاقة والبنزين ويجب أن يتم الاتفاق بسرعة، مبينا: ”نحن الآن في بداية طريق الوصول للاتفاق بشأن الملف النووي“.

وقال عبداللهيان: ”كان اعتراضنا على النص المقدم أخيرًا من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يتعلق بعمليات التحقق من رفع العقوبات، كما اعترض عدد من نواب البرلمان الإيراني على أن نص المسودة فيه عيوب، وأنا أوافق أيضا على ما ذكره النواب، لكن الأطراف المقابلة لنا أيضا لها مصالح واعتبارات والاتفاق يأتي نتيجة لتقاطع مصالح الأطراف“.