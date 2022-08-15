أوكرانيا تؤكد استهدافها قاعدة لمجموعة فاغنر الروسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت أوكرانيا، يوم الإثنين، أنها استهدفت قاعدة لمجموعة ”فاغنر“ شبه العسكرية المتهمة بالقتال إلى جانب القوات الروسية، ”ودمرت جسرا بالقرب من بلدة ميليتوبول المحتلة“.

وقال حاكم منطقة ”لوغانسك“ في شرق أوكرانيا إن قاعدة هذه المجموعة العسكرية الخاصة ”دُمِّرت بضربة دقيقة“ على مدينة بروباسنا.

وأوضح سيرغي غايداي على ”تلغرام“ أن ”الضربة شُنت الأحد“.

ومن المعروف أن مجموعة ”فاغنر“ مرتبطة بالثري الروسي المقرب من الكرملين يفيغيني بريغوجين.

تُتهم مجموعة ”فاغنر“ الأمنية المثيرة للجدل بنشر مرتزقة بدعم من الكرملين في أماكن تشهد نزاعات، من بينها سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

كما أكدت السلطات الأوكرانية أن المخربين الموالين لكييف تمكنوا من تفجير جسر للسكك الحديدية بالقرب من مدينة ميليتوبول (في منطقة زابوريجيا، جنوب) التي يحتلها الجيش الروسي، في محاولة جديدة لتعطيل لوجستيات القوات الروسية.

وأعلن رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف على ”تلغرام“ أن ”تفجير جسر سكك حديدية في جنوب غرب ميليتوبول يعني غيابًا تاماً للقطارات العسكرية من شبه جزيرة القرم“ التي ضمتها روسيا عام 2014 والضرورية لإمدادات الجيش الروسي.

واستهدفت أوكرانيا جسورًا عدة في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في منطقة خيرسون المحتلة، حيث تشن هجوما مضادا مكّنها من استعادة عشرات القرى وتهدد الآن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيبر، بحسب كييف.

وفي منطقة أوديسا على البحر الأسود، قُتل ثلاثة مصطافين، الاثنين، وأصيب اثنان آخران على أحد شواطئ زاتوكا، وهو منتجع ساحلي شهير، إثر انفجار ”عبوة ناسفة مجهولة“، على ما أعلن المتحدث باسم السلطات الإقليمية، سيرغي براتشوك، على تلغرام.

وصباح الإثنين، أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد، عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ستة آخرين، وفق ما ذكر مسؤول رفيع في الشرطة المحلية، سيرغي بولفينوف، على موقع ”فيسبوك“.