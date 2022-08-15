عبد اللهيان: سنعلن اليوم موقفنا من الاتفاق النووي وعلى أمريكا إبداء المرونة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده ستقدم في وقت لاحق اليوم، موقفها بشكل ملخص ومكتوب للطرف الآخر بشأن الاتفاق النووي.

وأوضح عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين بمناسبة ”يوم الصحفي الإيراني“: ”لم نعطِ بعد ملخصنا النهائي كتابيًا للطرف الآخر، وسنقدم ملخصنا النهائي كتابيًا إلى المنسق الأوروبي إنريكي مورا بحلول الساعة 12 من مساء اليوم، وإذا كان رد أمريكا واقعيًا ومرنًا سيتم التوصل إلى اتفاق، وإذا لم تظهر واشنطن مرونة، فيجب أن نتحدث أكثر“.

وأكد أن ”هناك ثلاث قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات النووية، ونحن نتبادل الرسائل مع الأمريكيين حولها، وإن إيران أظهرت المرونة اللازمة ويجب على أميركا أن تبدي المرونة“.

ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني القضايا الثلاث التي لا تزال عالقة في المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا.

وتابع: ”يواصل الأمريكيون إرسال رسائل مفادها أن لديهم مشكلة في مجال الطاقة والبنزين ويجب أن يتم الاتفاق بسرعة، مبينا ”نحن الآن في بداية طريق الوصول للاتفاق بشأن الملف النووي“.

وقال عبداللهيان ”كان اعتراضنا على النص المقدم أخيرًا من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يتعلق بعمليات التحقق من رفع العقوبات، كما اعترض عدد من نواب البرلمان الإيراني على أن نص المسودة فيه عيوب، وأنا أوافق أيضا على ما ذكره النواب، لكن الأطراف المقابلة لنا أيضا لها مصالح واعتبارات والاتفاق يأتي نتيجة لتقاطع مصالح الأطراف“.