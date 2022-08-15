إيران تنأى بنفسها عن منفذ الهجوم على سلمان رشدي

نأت إيران بنفسها عن منفذ الهجوم على الروائي سلمان رشدي، الذي تعرض للطعن خلال ظهور علني في ولاية نيويورك يوم الجمعة، معلنة أنها لا تملك معلومات عن الشخص الذي نفذ عملية الطعن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن بلاده ليست لديها معلومات أخرى عن مهاجم الروائي سلمان رشدي الذي طعن في أمريكا ”عدا ما رأيناه في وسائل الإعلام“.

لكن كنعاني قال في ذات الوقت، ”إن اللوم يقع على رشدي وأنصاره“، وتابع ”هم المسؤولون عن الهجوم الذي تعرض له“.

وأكد المتحدث في إفادة صحفية، أن ”حرية التعبير لا تبرر إساءات رشدي للدين والاعتداء على قداسته“.