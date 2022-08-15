صحيفة: نتنياهو وافق على قيام دولة فلسطينية ضمن شروط خطة ترامب

كشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، عن مضمون رسالة وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، مطلع العام 2020، وتتعلق بالضفة الغربية وقيام دولة فلسطينية.

وبحسب الصحيفة، جاء في الرسالة -التي كانت بتاريخ الـ26 من كانون الثاني/ يناير 2020، قبل يومين من عرض ترامب رؤيته للسلام في البيت الأبيض- أن ”ترامب سمح لنتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية طالما قبِل مبدأ إقامة دولة فلسطينية في المستقبل“.

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو ”وافق علنًا على التفاوض مع الفلسطينيين، وإقامة دولة لهم ضمن الشروط التي حددتها خطة ترامب“.

وتضمنت رسالة ترامب أن إسرائيل ”ستكون قادرة على بسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، كما هو محدد في الخريطة المدرجة في الخطة، إذا وافق نتنياهو على إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المتبقية على تلك الخريطة“.

وقال ترامب في رسالته لنتنياهو ”مقابل قبولك لهذه الشروط، واعتماد خطط إقليمية مفصلة بشكل رسمي لا تتعارض مع خريطة المفاهيم المرفقة برؤيتي، ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على تلك المناطق من الضفة الغربية“.

ورد نتنياهو بالتأكيد أن إسرائيل ستمضي قدما في الخطة المزعزمة.

ونقلت الصحيفة عن الممثل الخاص لترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات قوله إنه خلال فترة وجوده في البيت الأبيض ”كان يتم إخباره دائما من قِبل نتنياهو أن اعتراف الولايات المتحدة ببسط سيادة إسرائيل على تلك المناطق يُقصد به أن تكون جزءا من إسرائيل كما نصت عليها خطة السلام“.

وأضاف ”الرسالة التي بعث بها ترامب كانت ضرورية لنتنياهو للموافقة على خطتنا المقترحة للسلام. كان ديفيد فريدمان (السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل) جزءا من معظم -وربما كل- تلك المناقشات، وأعتقد أنه فهم ذلك بوضوح أيضا“.

وتابع ”لم أعد أعمل في البيت الأبيض في الوقت الذي تم فيه إصدار خطة السلام، لذلك لا أعرف ما الذي كان يمكن أن يتغير، ولكن بالنظر إلى موقف نتنياهو بشأن هذه القضية طوال مناقشاتنا، لم أتفاجأ من أن نتنياهو يعتقد أن الشرط ما زال قائما“.

وقال ترامب في رسالته ”ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الأرض التي تنص عليها رؤيتي لتكون جزءا من دولة إسرائيل. هذا أمر مهم جدا.. إن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان معا لتحويل خريطة المفاهيم إلى عرض أكثر تفصيلا بحيث يمكن تحقيق الاعتراف على الفور“.

وأضاف ترامب ”سنعمل أيضا على إنشاء أرض متصلة داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية حتى يتم استيفاء شروط إقامة الدولة“.

ووفقا لتقرير الصحيفة ”وافق نتنياهو علنًا على قيام دولة فلسطينية وفقًا للشروط التي حددتها خطة ترامب“.

وجاء في رد نتنياهو على رسالة ترامب ”إنك تعترف بسيادة إسرائيل على جميع المجتمعات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كبيرها وصغيرها على حد سواء“.

وأضاف نتنياهو ”سيادة الرئيس، بسبب هذا الاعتراف التاريخي، ولأنني أعتقد أن خطتك للسلام تحقق التوازن الصحيح حيث فشلت الخطط الأخرى، فقد وافقت على التفاوض على السلام مع الفلسطينيين على أساس خطة السلام الخاصة بك“.

وتابع ”كما أتطلع أيضا إلى العمل معكم لتحقيق سلام يحمي أمن إسرائيل، ويوفر للفلسطينيين الكرامة وحياتهم الوطنية، ويحسن علاقات إسرائيل مع العالم العربي“.