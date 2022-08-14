واشنطن: 5 أمريكيين ضمن مصابي "هجوم القدس الإرهابي"

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، أن 5 أمريكيين من ضمن 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم الفلسطيني المسلح الذي وقع فجرا، خارج البلدة القديمة في القدس.

واستنكرت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم، ووصفته بـ“الإرهابي“.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس في بيان: ”سفيرنا في إسرائيل والمسؤولون الأمريكيون في القدس على اتصال بأسر الضحايا من المواطنين الأمريكيين، الذين نقدم لهم تعاطفنا ودعمنا“.

وأضاف برايس: ”فريقنا في القدس يعمل على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب“، وفق ما أوردت ”رويترز“.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق، اعتقال منفذ الهجوم الذي استهدف حافلة وسط القدس؛ ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى، وإصابة اثنين منهم إصابة بالغة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ الهجوم هو أمير صيداوي، من شرق القدس ويبلغ من العمر 26 عامًا.

وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية أن اعتقال أمير صيداوي جاء بعد 6 ساعات من المطاردة الأمنية عقب تنفيذه الهجوم وفراره من المكان، وقد تم ضبط المسدس الذي نفذ فيه الهجوم أيضًا.