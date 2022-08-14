لبنان.. والد هادي مطر مهاجم سلمان رشدي يرفض التحدث لأحد

قال رئيس بلدية يارون اللبنانية، علي تحفة، اليوم الأحد، إن والد رجل متهم بمحاولة قتل الروائي سلمان رشدي، حبس نفسه في منزله جنوب لبنان، ويرفض التحدث إلى أي شخص.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، في ولاية نيويورك بأنه هادي مطر، البالغ من العمر 24 عامًا، من ولاية نيوجيرسي، ودفع بأنه غير مذنب.

ومطر لبناني الأصل وعائلته من بلدة يارون في جنوب لبنان.

وأوضح تحفة أن ”الوالدين هاجرا إلى الولايات المتحدة، حيث ولد مطر ونشأ، لكن والده عاد إلى لبنان منذ عدة سنوات“.

وقال تحفة: ”أبوه موجود حاليًا في البلد، بس مقفل على حاله ما عم بيقبل يعطي لحدا أي كلمة أو تصريح، حاولنا معه وبعتنا (ناس)، روحنا دقينا الباب ما بده يحكي مع حدا“.

من جانبه، قال مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، أمس السبت، إن الجماعة ليست لديها معلومات إضافية عن الهجوم على رشدي.

وصرح المسؤول، شريطة عدم كشف هويته: ”لا نعلم شيئًا عن هذا الموضوع، وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق“.

وحزب الله مدعوم من إيران، التي أصدر مرشدها الأعلى السابق، آية الله روح الله الخميني، في عام 1989 فتوى بإهدار دم رشدي بتهمة الإلحاد.

وعندما سئل عما إذا كان مطر أو والداه ينتمون إلى حزب الله أو يدعمونه، قال تحفة إنه ليست لديه معلومات على الإطلاق عن الآراء السياسية للوالدين أو مطر.

بدوره، قال وكيل أعمال رشدي وابنه، اليوم الأحد، إن الأطباء أزالوا جهاز التنفس الصناعي عن المؤلف الهندي المولد (75 عامًا)، وإن حالته تتحسن.