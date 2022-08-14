الانتخابات الإسرائيلية.. آيزنكوت ينضم لتحالف غانتس وساعر

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، يوم الأحد، أنه قرر خوض انتخابات الكنيست المقبلة ضمن القائمة الموحدة لحزبي ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس، و“أمل جديد“ الذي يرأسه جدعون ساعر.

وقال بيان صادر عن الجانبين، إنه سيتم تسمية القائمة الجديدة بـ“المعسكر الوطني“ وستكون بقيادة غانتس، فيما سيكون ساعر في المركز الثاني وآيزنكوت في المركز الثالث بالقائمة، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وأضاف البيان: ”ستشكل هذه الوحدة أساسًا لتشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، وستؤدي لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة، وإلى لأم الشرخ بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي ودفع مصالح دولة إسرائيل القومية، في الأمن والاقتصاد والأمن الداخلي والتربية والتعليم“.

وأشار البيان، إلى أنه ”وفي إطار الاتفاق الذي وقع الليلة الماضية، تقرر أنه وبعد الانتخابات مباشرة سيبدأ المعسكر الوطني بتنظيم مؤسساته وإجراء انتخابات داخلية ديمقراطية استعدادا لأي انتخابات تلي انتخابات الكنيست المقبلة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل“.

وفي الأسابيع الأخيرة نقلت الصحف الإسرائيلية شائعات حول مستقبل آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القوي بين 2015 و2019 الذي حاول استمالته خصوصا الحزب الوسطي ”هناك مستقبل“ بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد.

لكن آيزنكوت أعلن، الأحد، دخوله الساحة السياسية عبر انضمامه إلى القائمة المشتركة لوزير الدفاع الحالي بيني غانتس، ووزير العدل جدعون ساعر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن آيزنكوت تحدث إلى لابيد، صباح الأحد، وأبلغه بقرار الانضمام إلى قائمة غانتس وساعر.

وعلق لابيد في وقت لاحق على قرار آيزنكوت، قائلا في تغريدة على ”تويتر“: ”آيزنكوت شخص جيد وذكي ومشرف ولا يساورني شك في أنه سيساهم كثيرا في الحياة العامة“.

فيما قال جدعون ساعر، في تغريدة بـ ”تويتر“: ”غادي جاد وصادق ورجل دولة وصهيوني في كل شبر من أطرافه، ملتزم بأمن إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي، وإضافة نوعية للسلطة والنظام السياسي“، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، في تقرير نشرته في تموز/ يوليو الماضي، أن ”غانتس وساعر على استعداد حتى لتعيين آيزنكوت في منصب وزير الدفاع، وتخصيص مقعدين متقدمين له في القائمة الحزبية يمنحهما لشخصيتين يختارهما هو“.

وكان الائتلاف غير المتجانس الذي تولى السلطة منذ عام خلفا لبنيامين نتنياهو، فقد أغلبيته وقرر الكنيست (البرلمان) حل نفسه وبالتالي الدعوة إلى اقتراع جديد.

ويعول نتنياهو رئيس الوزراء الذي شغل هذا المنصب لأطول مدة في إسرائيل، على فوز حزبه الليكود وحلفائه في اليمين الديني، ليتولى رئاسة الحكومة مجددا نتيجة الانتخابات الجديدة.

وفي إسرائيل، ينبغي أن يحصل أي حزب على 3.25% من الأصوات لشغل مقاعد في البرلمان. وتؤمن هذه النسبة أربعة نواب للحزب على الأقل.

ويشير أحدث استطلاع للرأي إلى أن نتنياهو سيحصل على نحو 30 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، متقدمًا على لابيد (حوالي 25 نائبا) وبيني غانتس (عشرة مقاعد) وحوالي عشرة أحزاب أخرى.