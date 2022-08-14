بعد عام على سقوط كابول.. كيف تبدو أفغانستان تحت تحكم طالبان؟

أعلنت حركة طالبان يوم الإثنين 15 آب / أغسطس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، احتفالاً بالذكرى الأولى لتوليها مقاليد الحكم في أفغانستان.

وسلطت تقارير صحيفة دولية الضوء على ممارسات حركة طالبان الخانقة بحق سكان أفغانستان، وخاصة النساء، بعد مرور عام على سيطرتها على البلاد.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”أعادت طالبان الشعب الأفغاني العصور المظلمة“.

وأضافت الصحيفة، أن حركة طالبان تحتفل بعامها الأول لحكم أفغانستان، في الوقت الذي تمنع فيه الفتيات من التنزه على متن القوارب في البحيرات الأفغانية، بصحبة عائلاتهن.

وظهر أمس السبت، مقاتلو أفغانستان في صور وهم يحتفلون مع عائلاتهم على متن قوارب في في إحدى بحيرات متنزه باند إي أمير الوطني الشهير في أفغانستان، بمناسبة مرور عام من السيطرة على أفغانستان.

كما وشهد يوم السبت، مسيرة لنحو 40 امرأة أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة الأفغانية كابول، احتجاجاً على مرور عام على استيلاء طالبان على السلطة.

ولم تلتزم الكثير من النساء المشاركات في المظاهرة بارتداء النقاب وفق القوانين الجديدة التي فرضتها طالبان على النساء.

وهتفت النساء المشاركات في المسيرة أمس، قائلات: ”لقد سئمنا الجهل“، ”العدل .. العدل“ و“الخبز والعمل والحرية“.

وكانت المتظاهرات يحملن لافتة كتب عليها ”15 أغسطس يوم أسود“ قبل أن يفرقهن مقاتلو طالبان الذين أطلقوا النار في الهواء.

وعلى إثرها، لجأت بعض المتظاهرات، المطالبات بحقوق العمل والمشاركة السياسية، إلى المحلات التجارية القريبة، بعدما تعرضن للمطاردة والضرب من قبل حركة طالبان بأعقاب البنادق.

وقالت إحدى منظمي المسيرة إن مقاتلي طالبان مزقوا لافتاتهن وصادروا هواتفهن أثناء تفريقهن.

وبحسب تقارير صحفية، تعرض بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج للضرب على أيدي مقاتلي طالبان.

يذكر أن طالبان بعدما سيطرت على حكم أفغانستان، أعادت فرض العديد من القيود في العام الماضي، لا سيما على النساء، لتتماشى مع رؤيتها للإسلام.

ومنذ سيطرتها على الحكم في البلاد، قيدت طالبان العديد من المكاسب التي تنصف حقوق المرأة وحققتها البلاد على مدى عقدين من التدخل الأمريكي.

واستبعدت خلال عام من فترة حكمها، عشرات الآلاف من الفتيات من المدارس الثانوية، ومنعت النساء من العودة إلى العديد من الوظائف الحكومية.

كما ومنعت النساء من السفر بمفردهن في رحلات طويلة، وخصصت لهن أياماً منفصلة عن الرجال، لزيارة الحدائق العامة والمتنزهات في العاصمة كابول.

وكان هبة الله آخند زاد أمير ”إمارة أفغانستان الإسلامية“، منذ السيطرة على البلاد في أغسطس/ آب 2021، وزعيم حركة طالبان الأفغانية، أصدر في وقت سابق من هذا العام، قراراً يقضي بارتداء النساء في البلاد، ملابس تغطي وجوههن وكامل أجسادهن، وذلك عند تواجدهن في الأماكن العامة.

وسيطرت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس/ آب من العام الماضي.

وفي الأشهر التي تلت الاستيلاء، حظرت الحركة معظم الفنون والثقافة والترفيه.

ومهد سيطرة الحركة على البلاد الطريق لانهيار الاقتصاد وتجميد الأموال الأفغانية والمانحين، ما تسبب في أزمة إنسانية.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية انتقدت مرارا القيود التي تفرضها حكومة طالبان على الحرية العامة.

وقال ريتشارد بينيت، مندوب الأمم المتحدة في أفغانستان المعني بحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، خلال زيارته للبلاد في مايو/ آيار الماضي إن ”هذه السياسات تظهر نمطًا من الفصل المطلق بين الجنسين وتهدف إلى إخفاء المرأة في المجتمع“.