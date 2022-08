لابيد: الاعتداء على سلمان رشدي نتيجة عقود من التحريض الإيراني

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء السبت، على الهجوم الذي تعرض له الروائي البريطاني سلمان رشدي، من قبل شخص يشتبه بأن له ”ميول شيعية متطرفة ومتعاطف مع الحرس الثوري الإيراني“.

وقال لابيد، في تغريدة على حسابه بـ ”تويتر“: ”الاعتداء على سلمان رشدي هو اعتداء على حرياتنا وقيمنا“، متابعاً: ”إنه نتيجة عقود من التحريض الذي قاده النظام المتطرف في طهران“.

وأضاف لابيد: ”بالنيابة عن شعب إسرائيل، نتمنى له الشفاء التام والعاجل“.

The attack on Salman Rushdie is an attack on our freedoms and values. It is the result of decades of incitement led by the extremist regime in Tehran.

On behalf of the people of Israel, we wish him a full and speedy recovery.

