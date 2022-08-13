لابيد: الاعتداء على سلمان رشدي نتيجة عقود من التحريض الإيراني

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء السبت، على الهجوم الذي تعرض له الروائي البريطاني سلمان رشدي، من قبل شخص يشتبه بأن له ”ميول شيعية متطرفة ومتعاطف مع الحرس الثوري الإيراني“.

وقال لابيد، في تغريدة على حسابه بـ ”تويتر“: ”الاعتداء على سلمان رشدي هو اعتداء على حرياتنا وقيمنا“، متابعاً: ”إنه نتيجة عقود من التحريض الذي قاده النظام المتطرف في طهران“.

وأضاف لابيد: ”بالنيابة عن شعب إسرائيل، نتمنى له الشفاء التام والعاجل“.

The attack on Salman Rushdie is an attack on our freedoms and values. It is the result of decades of incitement led by the extremist regime in Tehran. On behalf of the people of Israel, we wish him a full and speedy recovery. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 13, 2022

و تعرض رشدي الجمعة، إلى هجوم، طعن خلاله في الرقبة والبطن على المنصة خلال إلقائه محاضرة في نيويورك.

ووقع الهجوم بينما كان يتم تقديم رشدي لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد شوتاكوا في نيويورك، حين انطلق رجل مسرعاً صوب المنصة، وسدد للكاتب عدة طعنات.

وسلمان رشدي روائي عاش لسنوات طويلة مختبئاً بسبب دعوة إيرانية لقتله، وذلك بسبب روايته ”آيات شيطانية“، حيث أصدر مرشد إيران الراحل روح الله الخميني، عام 1989 فتوى بهدر دمه.

الجدير ذكره، أنه لم يصدر أي رد فعل حكومي رسمي من إيران فيما يتعلق بالهجوم على سلمان رشدي، في حين أشادت عدة صحف إيرانية متشددة بمنفذ الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت شرطة نيويورك، إن المشتبه به في عملية الطعن والمحتجز لديها يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاماً.

وأوضحت الشرطة، أن ”مطر“ من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، وأنه اشترى تذكرة لحضور المحاضرة في معهد شوتاكوا مكان وقوع الهجوم.

ونقلت شبكة ”إن.بي.سي“، عن مسؤول قوله، إن ”مراجعة أولية لحساب المتهم بالهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولاً شيعية متطرفة، وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني“.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإنه ”لا توجد روابط محددة للمهاجم مع الحرس الثوري الإيراني؛ لكن المراجعة الأولية أشارت إلى أن المشتبه به يتعاطف مع الفصيل التابع للنظام الإيراني“.