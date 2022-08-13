ماذا قال سلمان رشدي عن حياته قبل تعرضه للطعن في نيويورك؟

تحدث الكاتب والأديب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، الذي تعرض للطعن، الجمعة، عن حياته والتهديدات التي تلاحقه، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه مجلة ألمانية، قبل أسبوعين من تعرضه لحادثة الطعن في نيويورك.

وقال سلمان رشدي، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة ”شتيرن“ الألمانية، إن حياته باتت ”طبيعية نسبيًا“ بعد أن عاش مختبئًا لسنوات بسبب تهديدات بالقتل، نتيجة مشاعر غضب تجاهه بعد روايته المثيرة للجدل ”آيات شيطانية“.

وتناول الكاتب الذي يقيم في بريطانيا، خلال المقابلة التي أجريت قبل أسبوعين من حادثة طعنه في نيويورك، عن التهديدات التي يرى أنها تحيق بالديمقراطية الأمريكية، كما وصف نفسه بأنه شخص متفائل بطبعه.

وأشار إلى أن الفتوى التي صدرت في إيران، العام 1989، وتدعو المسلمين حول العالم إلى قتله باعتباره مجدّفًا، صدرت قبل وقت طويل للغاية.

ومن المقرر أن تنشر المجلة المقابلة، في 18 أغسطس/ آب، لكن ”شتيرن“ نشرتها، اليوم السبت، بعد يوم من الهجوم على رشدي.

وكان آية الله روح الله الخميني الزعيم الراحل للثورة الإسلامية الإيرانية، في العام 1979، قد أصدر الفتوى، في العام 1989، بعد إدانة روايته ”آيات شيطانية“ باعتبارها تجديفًا، مما أجبره على قضاء عقد من الزمان مختبئًا، لكنه عاش خلال السنوات الأخيرة بحرية نسبيًا.

وقال ”رشدي“ المولود في الهند والذي صار مواطنا أمريكيًا، في العام 2016، ويعيش في مدينة نيويورك، إنه يشعر بالقلق حيال التهديدات التي تواجه الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه التهديدات مدفوعة بالعنصرية، وكراهية إنجازات الليبرالية، وتشكل ”مرحلة أولية من الفاشية“.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالحنين إلى حياته السابقة، قال رشدي (75 عامًا): ”ليس بالضرورة، أنا أحب التاريخ، لكن عندما يتعلق الأمر بحياتي، أُفضل أن أتطلع إلى الأمام“.

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به يدعى ”هادي مطر“ ويبلغ من العمر 24 عامًا، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، واشترى تذكرة لحضور المحاضرة في معهد شوتاكوا حيث وقع الهجوم. ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء الهجوم.